Il Varese studia un nuovo logo, saranno i tifosi a sceglierlo

Quando si concluderà la stagione 2024-2025 del Varese terminerà di esistere anche il logo attuale, disegnato nel 2019 quando la società fondata da Cesare Bonazzi, Stefano Pertile e Stefano Amirante si iscrisse al campionato di Terza Categoria con il nome di Città di Varese e lo stemma con il Sacro Monte.

La società ha pensato di fare un passo avanti, «nel segno della tradizione» con un nuovo logo. Sarà un cambiamento di look che potrebbe portare anche a un cambio di denominazione. Un altro passo nel solco dei 115 anni di calcio in città.

«Il Città di Varese – si legge nel comunicato del club – guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. In un’ottica di rinnovamento e crescita, la società biancorossa ha avviato un percorso di restyling della propria identità visiva, a partire dal logo ufficiale. Un cambiamento importante, pensato con rispetto per la storia del club, ma con lo sguardo rivolto alle nuove sfide. A rendere questo momento ancora più significativo sarà il coinvolgimento diretto dei tifosi, chiamati a esprimere la propria preferenza sul nuovo simbolo che accompagnerà la squadra nelle prossime stagioni».

Saranno quindi i tifosi a decidere quale sarà la nuova veste grafica del club biancorosso: «Nel corso delle prossime settimane, attraverso i canali social ufficiali del club e in occasione dell’ultima partita casalinga in programma domenica 27 aprile i sostenitori biancorossi potranno votare tra le proposte grafiche selezionate. Il Città di Varese invita quindi tutti i tifosi a restare connessi e partecipare attivamente a questa scelta condivisa, che rappresenterà non solo il cuore della maglia, ma l’identità dell’intera comunità biancorossa».