Team Mac Insubria: le prime iniziative nel nome di Vannacci

(Riceviamo e pubblichiamo) Ieri sera, a poco più di due mesi dalla sua nascita, si è riunito il TEAM MAC Insubria, guidato dall’avv. Daniele Parisi, che si riconosce nei valori e nell’impegno politico del Generale Roberto Vannacci.

L’avv. Parisi ha ribadito con chiarezza che il TEAM MAC Insubria si pone come obiettivo principale quello di operare concretamente sul territorio, lasciando ad altri la sterile politica dei grandi proclami. “Vogliamo far comprendere ai cittadini, e ai varesini in particolare, che, anche se la vita quotidiana diventa sempre più difficile, ci sono ancora persone determinate a reagire e ad agire. Persone convinte che, con un approccio nuovo, concreto e non convenzionale ai problemi comuni, sia davvero possibile cambiare le cose in meglio”, ha dichiarato l’avv. Parisi.

La riunione è stata l’occasione per discutere e approvare il primo intervento concreto che il TEAM MAC Insubria intende mettere in campo a beneficio della comunità, indipendentemente dal credo politico di ciascuno. “Il primo intervento riguarderà la sicurezza, un bene imprescindibile per lo sviluppo di tutte le altre funzioni sociali”, ha aggiunto l’avv. Parisi.

Il progetto, intitolato “MAC INSUBRIA – SICUREZZA”, si svolgerà tra settembre e ottobre 2025 e comprenderà: Corso gratuito di autodifesa della durata di 10 ore Da settembre a ottobre 2025, rivolto a tutti dai 14 anni di età, con cinque incontri pratici e informativi. Gruppo WhatsApp per la sicurezza dei commercianti Una rete immediata di segnalazione e supporto reciproco per chi ogni giorno tiene aperti i negozi e contribuisce alla vitalità della città, troppo spesso lasciato senza strumenti di prevenzione e tutela. Corso gratuito di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore A novembre 2025, saranno organizzati incontri formativi in collaborazione con un ente di soccorso.

Il corso permetterà ai partecipanti di acquisire competenze di base per affrontare situazioni di emergenza, prestare un primo intervento efficace e utilizzare in sicurezza il defibrillatore automatico (DAE), uno strumento salvavita che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Il corso sarà gratuito e aperto a tutti i cittadini a partire dai 14 anni. Il TEAM MAC Insubria sta inoltre già lavorando alla definizione del secondo pacchetto di iniziative, che sarà dedicato a un altro dei valori fondanti del movimento: l’Identità. Si tratterà di un evento culturale per riscoprire (o scoprire) le radici di queste terre, per comprenderne meglio i bisogni e orientare in modo consapevole le necessità future. Infine, la serata è stata anche occasione per celebrare un traguardo importante: con i suoi 75 iscritti, il TEAM MAC Insubria è oggi il gruppo più numeroso tra gli oltre 100 team e i circa 2.000 aderenti al movimento Il Mondo al Contrario.