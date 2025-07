Urto accidentale a Cadrezzate con Osmate: palo della luce pericolante, intervengono i vigili del fuoco

Mattinata di interventi a Cadrezzate con Osmate, dove alle ore 8:30 i Vigili del Fuoco sono stati chiamati in via per Brebbia per mettere in sicurezza un palo dell’illuminazione pubblica danneggiato da un mezzo da cantiere.

Secondo quanto ricostruito, una ruspa impegnata in alcuni lavori ha urtato accidentalmente il palo, rendendolo instabile e potenzialmente pericoloso per la circolazione.

Strada chiusa per la messa in sicurezza

Per consentire le operazioni in totale sicurezza, le autorità hanno disposto la chiusura temporanea della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il consolidamento o l’eventuale rimozione della struttura compromessa.

Non risultano persone ferite né altri mezzi coinvolti nell’incidente. L’area è stata messa in sicurezza in attesa del ripristino definitivo.