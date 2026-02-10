Un corso per imparare a salvare i bambini dal soffocamento a Cadrezzate con Osmate

I partecipanti potranno imparare tecniche pratiche direttamente dagli istruttori ANPAS e AREU del CVA Angera. Il corso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione

Il Comune di Cadrezzate con Osmate ospita martedì 10 febbraio un appuntamento dedicato alla sicurezza dei più piccoli. Gli istruttori ANPAS e AREU del CVA Angera terranno una lezione pratica sulle manovre di disostruzione delle vie aeree nel paziente pediatrico. L’incontro permette di apprendere le tecniche fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza e ostruzione accidentale nei bambini e nei neonati.

La partecipazione è gratuita con la possibilità di lasciare un’offerta libera che verrà interamente destinata all’acquisto di nuovo materiale per il soccorso. L’evento ha inizio alle 20:45. Per garantire una corretta gestione degli spazi la registrazione è obbligatoria e può essere effettuata online attraverso la sezione eventi del sito ufficiale dell’associazione CVA Angera.

Gli interessati possono richiedere ulteriori dettagli contattando Federico al numero 333 301 9367 oppure scrivendo all’indirizzo email istruzione@cva-angera.it.