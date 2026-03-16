Rapina in villa a Cadrezzate: coppia immobilizzata con lo scotch, bottino da oltre 100mila euro
Tre, forse quattro malviventi incappucciati hanno immobilizzato marito e moglie e portato via gioielli e contanti. Indagini in corso dei carabinieri coordinate dalla Procura di Varese
Rapina in villa nella serata di lunedì scorso, 9 marzo, a Cadrezzate con Osmate, paese affacciato sul lago di Monate. Intorno all’ora di cena, tra le 20 e le 20.30, tre uomini incappucciati – forse con la presenza di un quarto complice rimasto all’esterno – sono entrati in azione all’interno dell’abitazione di una coppia di coniugi.
Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti ad entrare approfittando del fatto che la porta della villa non era stata chiusa a chiave. Una volta dentro hanno immobilizzato marito e moglie legando loro le mani con dello scotch, senza però utilizzare armi né rivolgere minacce. I rapinatori hanno quindi rovistato nelle stanze della casa, riuscendo a impossessarsi di gioielli e denaro contante per un valore complessivo stimato superiore ai 100mila euro. Dopo aver messo a segno il colpo si sono dileguati senza lasciare tracce evidenti.
Nell’abitazione era presente anche un cane da guardia che, secondo quanto si ipotizza, potrebbe essere stato stordito con qualche sostanza per impedirgli di reagire. La coppia, che ha figli ma che non vivono nella villa, non ha riportato ferite. Sulla vicenda – sulla quale gli ambienti investigativi mantengono il più stretto riserbo – sono in corso indagini serrate da parte dei carabinieri della Compagnia di Gallarate; le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, pm Marilina Contaldo. I militari stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica della rapina e per individuare eventuali elementi utili all’identificazione della banda.
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