Ricercato per spaccio di droga, lo arrestano a Laveno Mombello mentre fa la spesa
I carabinieri eseguono un mandato di cattura mentre l’uomo era al supermercato: deve scontare oltre quattro anni
Lo hanno riconosciuto mentre stava facendo la spesa al supermercato a Laveno Mombello, dove i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura nei confronti di un uomo condannato per reati legati agli stupefacenti.
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