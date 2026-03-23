Ricercato per spaccio di droga, lo arrestano a Laveno Mombello mentre fa la spesa

Il soggetto, destinatario di una pena definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per violazioni dell’articolo 73 del Dpr 309/90 commesse tra il 2024 e il 2025, è stato rintracciato all’interno di un supermercato mentre stava facendo la spesa.

I militari sono intervenuti dando esecuzione al provvedimento restrittivo, poi il trasferimento in carcere.