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Ricercato per spaccio di droga, lo arrestano a Laveno Mombello mentre fa la spesa

I carabinieri eseguono un mandato di cattura mentre l’uomo era al supermercato: deve scontare oltre quattro anni

Generico 23 Mar 2026

Lo hanno riconosciuto mentre stava facendo la spesa al supermercato a Laveno Mombello, dove i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura nei confronti di un uomo condannato per reati legati agli stupefacenti.

Il soggetto, destinatario di una pena definitiva di quattro anni e sei mesi di reclusione per violazioni dell’articolo 73 del Dpr 309/90 commesse tra il 2024 e il 2025, è stato rintracciato all’interno di un supermercato mentre stava facendo la spesa.

I militari sono intervenuti dando esecuzione al provvedimento restrittivo, poi il trasferimento in carcere.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026
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