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Il vento non ferma i traghetti da Laveno ma resta l’allerta

Al momento risultano regolari i collegamenti via traghetto tra Laveno Mombello e la sponda piemontese ma si invita a verificare eventuali aggiornamenti

imbarcadero di laveno | foto del giorno 18 luglio 2023 di luca lari

Nonostante il forte vento che sta interessando il Lago Maggiore, al momento risultano regolari i collegamenti via traghetto tra Laveno Mombello e la sponda piemontese.

foto sopra Luca Iari

Le corse stanno proseguendo senza interruzioni, garantendo il servizio di trasporto per passeggeri e veicoli. Resta tuttavia alta l’attenzione sulle condizioni meteo: sul sito ufficiale della Navigazione Laghi è infatti ancora presente l’avviso di “possibile sospensione del servizio causa avverse condizioni meteorologiche”.

Una comunicazione che invita alla prudenza e a verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale, considerando la variabilità del vento sul bacino del Verbano.

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Pubblicato il 26 Marzo 2026
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