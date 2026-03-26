Il vento non ferma i traghetti da Laveno ma resta l’allerta

Nonostante il forte vento che sta interessando il Lago Maggiore, al momento risultano regolari i collegamenti via traghetto tra Laveno Mombello e la sponda piemontese.

foto sopra Luca Iari

Le corse stanno proseguendo senza interruzioni, garantendo il servizio di trasporto per passeggeri e veicoli. Resta tuttavia alta l’attenzione sulle condizioni meteo: sul sito ufficiale della Navigazione Laghi è infatti ancora presente l’avviso di “possibile sospensione del servizio causa avverse condizioni meteorologiche”.

Una comunicazione che invita alla prudenza e a verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale, considerando la variabilità del vento sul bacino del Verbano.