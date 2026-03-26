Il vento non ferma i traghetti da Laveno ma resta l’allerta
Al momento risultano regolari i collegamenti via traghetto tra Laveno Mombello e la sponda piemontese ma si invita a verificare eventuali aggiornamenti
Nonostante il forte vento che sta interessando il Lago Maggiore, al momento risultano regolari i collegamenti via traghetto tra Laveno Mombello e la sponda piemontese.
foto sopra Luca Iari
Le corse stanno proseguendo senza interruzioni, garantendo il servizio di trasporto per passeggeri e veicoli. Resta tuttavia alta l’attenzione sulle condizioni meteo: sul sito ufficiale della Navigazione Laghi è infatti ancora presente l’avviso di “possibile sospensione del servizio causa avverse condizioni meteorologiche”.
Una comunicazione che invita alla prudenza e a verificare eventuali aggiornamenti in tempo reale, considerando la variabilità del vento sul bacino del Verbano.
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