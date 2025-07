Seconda gioia per Bellucci a Wimbledon: sconfitto Lehecka in tre set

Fragole e panna li mette Wimbledon, lo champagne lo stappa Mattia Bellucci. Una prestazione super, una vittoria tanto importante quanto meritata. Il 24enne mancino di Castellanza, dopo aver vinto per la prima volta a Wimbledon al primo turno, si ripete anche al secondo superando il ceco Jiri Lehecka. Non un successo banale, perché il castellanzese ha avuto la meglio in tre set (7-6 6-1 6-5) contro il numero 23 del tabellone.

Bellucci continua così a dimostrare grande affinità con la celeberrima erba inglese, riuscendo ad approdare così al terzo turno, impresa che mai gli era riuscita prima in carriera. Il 24enne affronterà ora il britannico Cameron Norrie, capace di sconfiggere al secondo turno in numero 12 del seeding Francis Tiafoe.

LA PARTITA

Inizio equilibrato del match, con il primo set che avanza senza che nessuno dei due contendenti conceda il servizio all’avversario. Arrivati al tie-break Bellucci riesce ad avere la meglio portandosi a casa il set 7-4.

Senza storia il secondo set, con il castellanzese che domina un Lehecka in difficoltà e anche il secondo parziale parla italiano con un netto 6-1.

Tutto apparecchiato al terzo set con Bellucci che si prende un match e si presenta in battuta al decimo game per chiudere la gara ma Lehecka questa volta è duro a morire e riesce a ottenere il controbreak ai vantaggi. Mattia però reagisce d’orgoglio e strappa un altro break al ceco ripresentandosi in battuta per il match al dodicesimo set e questa volta non sbaglia: 7-5 e testa al prossimo turno.