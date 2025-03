Serie C, Triestina – Pro Patria: la partita in diretta

Nella trentaduesima giornata di Serie C la Pro Patria scende in campo a Trieste per un grande classico di categoria e della storia del calcio, anche se in uno scenario di bassa classifica (relativamente) inedito per la storia delle due compagini. I tigrotti di Busto Arsizio cercheranno di espugnare il Nereo Rocco, proprio come un anno fa a febbraio, per ridurre di un solo punto la distanza in classifica e dare continuità alle ultime due buone prestazioni contro Trento e Arzignano. I padroni di casa, invece, devono riprendere subito a salire la china dopo gli stop in cui l’Alabarda è inciampata, incidenti di percorso dovuti sia alla penalizzazione di quattro punti, sia al grande sforzo effettuato per risalire dall’ultimo posto in inverno.

Fischio di inizio alle ore 17:30