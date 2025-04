Cane di piccola taglia aggredito da pitbull a Gavirate: è grave

Un cane di piccola taglia – un jack russell terrier – è ricoverato in gravi condizioni in una clinica veterinaria di Varese dopo una aggressione subita nei giorni scorsi da parte di un pitbull. Il fatto è avvenuto venerdì scorso, 25 aprile, a Groppello, frazione di Gavirate, e ha anche destato forte preoccupazione tra gli abitanti della zona, vista la rapidità e la violenza dell’attacco.

Il pitbull è infatti riuscito a fuoriuscire dalla recinzione del giardino dei proprietari, dove si trova anche un secondo cane della stessa razza, e si è avventato sul jack russell (foto in alto) che stava transitando al guinzaglio di un uomo che lo aveva in custodia. Il cagnolino è stato azzannato e ferito in modo molto grave nella zona addominale, in particolare all’intestino, mentre il cane aggressore è fuggito poco distante. Il proprietario del pitbull si trovava in casa ma non si è accorto dell’accaduto.

Nelle ore successive al brutale ferimento il cane di piccola taglia è stato sottoposto a una delicata operazione tesa a ridurre i danni causati dai morsi ricevuti e lotta per sopravvivere tenendo in apprensione la famiglia proprietaria, che vive tra Varese e Genova.

E che denuncia, amareggiata: «Dal proprietario del pitbull non abbiamo ricevuto neppure un messaggio per conoscere le condizioni del nostro cane». Come detto, anche altre persone residenti in zona sono allarmate per l’accaduto: «Questa volta la vittima è stata un cagnolino, ma se in quel momento fosse transitato un bambino cosa sarebbe successo?».