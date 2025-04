Arcisate piange Giuseppe Livio, storico comandante della polizia locale

È un giorno triste per Arcisate: è morto Giuseppe Livio, storico comandante della polizia locale. Aveva 66 anni ed era andato in pensione da due anni lasciando il comando che aveva diretto per oltre 40 anni, anche dopo l’unione con Indun0 Olona. A dare il triste annuncio la moglie Marina, i figli Lucia ed Andrea, i nipoti Leandro e Linda.

Livio era conosciuto anche per l’impegno nel mondo dello sport come dirigente e organizzatore del celebre torneo giovanile “Memorial Barilà” di basket.

Il funerale si svolgerà mercoledì 30 aprile alle ore 14.30 nella Basilica di San Vittore ad Arcisate, preceduto dalla recita del Santo Rosario alle ore 14.00.