L’ascensore della stazione di Arcisate è di nuovo ko: “Noi pendolari costretti a fare cinque rampe di scala”

Salire in superficie partendo dai binari della stazione di Arcisate può trasformarsi in una vera e propria scalata. Succede ancora una volta nello scalo “in trincea” della Valceresio, dove l’ascensore ha smesso di funzionare, costringendo i viaggiatori ad affrontare cinque rampe di scale per guadagnare l’uscita o raggiungere i treni.

La segnalazione arriva da Lorenza, una lettrice che descrive una scena ormai fin troppo familiare per chi frequenta la linea. Il racconto è quello di una quotidianità fatta di ostacoli: una donna in gravidanza che arriva in cima senza fiato e un passeggero alle prese con una valigia pesante, smarrito davanti a un impianto immobile. La situazione più critica riguarda però l’accessibilità, poiché il guasto impedisce di fatto l’utilizzo della stazione alle persone con disabilità motoria, lasciando loro come unica alternativa quella di rinunciare al viaggio. Trattandosi di una struttura automatizzata e priva di personale fisso in loco, l’utente si ritrova solo di fronte al disagio.

Questa la replica dei responsabili del Gruppo FS Italiane. I tecnici confermano che gli impianti della stazione di Arcisate sono fermi dalla giornata di ieri, 17 marzo, a causa di un guasto tecnico legato al sistema di telegestione. Per tamponare l’emergenza e limitare le difficoltà dei passeggeri, l’azienda ha assicurato che già nel corso della giornata odierna verrà attivato un servizio di facchinaggio per assistere chiunque abbia necessità di trasportare pesi lungo le scale.

Resta ora da capire quanto tempo sarà necessario per risolvere il problema informatico che ha paralizzato l’ascesa dai binari