Dopo il maltempo riapre a senso unico alternato la strada statale 233 della Valganna

La tregua del maltempo ha permesso i lavori di ripristino del tratto stradale, durati per l’intera giornata. Poi, verso la fine del pomeriggio, l’annuncio: la strada statale 233 della Valganna è riaperta.

Dalle 17 di giovedì, le auto possono nuovamente percorrere l’importante arteria che conduce verso il capoluogo e, in direzione opposta, al confine di Stato. La strada era rimasta bloccata dalle 19 circa di mercoledì.

Le immagini circolate sui social parlano da sole: traffico completamente paralizzato – poi si saprà a causa di uno smottamento che ha riversato materiale sulla sede stradale – auto in panne, addirittura bus con a bordo viaggiatori rimasti momentaneamente bloccati. Anche veicoli sommersi dall’acqua e ricoperti dal fango, con un super lavoro dei vigili del fuoco per estrarre conducenti e passeggeri.

L’apertura rappresenta una vera manna per chi si muove per lavoro o per altre necessità lungo la valle.

Non si tratta però di una riapertura totale, come fa sapere la Polizia Stradale: Anas ha istituito un senso unico alternato dal chilometro 56+200 al 56+320, ovvero all’altezza delle Grotte.