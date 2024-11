Arrestati quattro varesini per gli scontri ultras di domenica a Trieste dopo il match di basket

Ci sono sei arresti per gli scontri ultras a Trieste in occasione della partita con la Pallacanestro Varese di domenica 3 novembre.

Oggi, martedì 5 novembre, personale della Polizia di Stato delle Questure di Varese e di Trieste ha tratto in arresto differito sei persone, quattro di Varese e due di Trieste, individuate quali partecipanti agli scontri occorsi in occasione della partita.

Circa dieci minuti prima della conclusione dell’incontro, i supporter varesini avevano abbandonato il palazzetto, allontanandosi dall’impianto sportivo vigilati dagli agenti in divisa.

Tuttavia, terminata la partita, a deflusso in atto, i tifosi varesini, armati di bastoni e travisati in volto, hanno fatto ritorno all’esterno del palazzetto, venendo a contatto con alcuni tifosi triestini e col personale di polizia impiegato nel servizio di ordine pubblico.

I componenti delle opposte frange ultras hanno ingaggiato violenti scontri, colpendosi con bastoni ed aste di bandiera. A causa di ciò due tifosi triestini ed una agente di polizia hanno riportato ferite.

A seguito del tempestivo ed accurato lavoro d’indagine svolto dalle digos delle questure di Varese e Trieste, si è potuti addivenire all’identificazione dei responsabili dei fatti delittuosi, e questa mattina, in forza alla normativa vigente che consente in tali casi l’arresto in flagranza differita, gli stessi sono stati tratti in arresto.

L’udienza di convalida per i quattro ultras varesini è prevista per domani, presso il Tribunale di Varese. A carico degli arrestati verranno emessi altresì provvedimenti Daspo. Sono in corso ulteriori attività d’indagine per l’identificazione di tutti gli autori delle condotte violente.