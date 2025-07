A Varese torna “Fermento”, il mercato alternativo che cospira per un futuro migliore

Torna a Varese Fermento, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è per domenica 6 luglio 2025, dalle 10:30 alle 19:30 presso la Cooperativa di Giubiano in Via Cadore 9. Ingresso libero.

Più di un mercato, Fermento si propone come “gesto politico e pratica collettiva”, un’occasione concreta per mettere in discussione modelli economici, ruoli e filiere attraverso l’incontro con piccoli produttori e artigiani che ogni giorno costruiscono relazioni, bellezza e futuro.

Durante la giornata, ci sarà spazio per bancarelle, laboratori, incontri, autoproduzioni, e per momenti di riflessione condivisa: tra questi, l’incontro delle 11 su filiere ribelli e lotte ambientali, la realizzazione di un murales con Sea Creative sul muro che da via Salvore porta agli spazi del Circolo, e un laboratorio di autoproduzione della carta. Alle 14:30 si aprirà lo spazio baratto per lo scambio di abiti usati, e a chiudere la giornata ci penserà la musica dal vivo di Danny Boy.

Non mancheranno il cibo contadino, l’anguriata solidale per la Palestina, e momenti di gioco, utilizzando lo storico campo di bocce del circolo.

Quando: Domenica 6 luglio 2025

Orario: 10:30 – 19:30

Dove: Cooperativa di Giubiano, Via Cadore 9, Varese

Ingresso libero