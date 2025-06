Giovani in circolo a Varese, tra teatro, comunicazione, canzoni da scrivere e Fermento

Tra corsi di teatro e di comunicazione, scrittura di canzoni e il mercato con Fermento a Giubiano, proseguono in questa prima settimana di giugno gli eventi di Giovani in Circolo.

Il progetto è dedicato ai ragazzi e ragazze tra i 15 e i 35 anni ed è promosso grazie alla collaborazione del Circolo Coopuf di Biumo, il circolo di Giubiano, l’associazione Covo e Parteno Aps.

CORSO DI COMUNICAZIONE

Mercoledì 4 giugno appuntamento con il secondo incontro del corso di comunicazione, rivolto ai giovani che vogliono imparare tecniche e strategie per comunicare al meglio la propria associazione, evento o progetto.

Tre i moduli previsti, il primo ha avuto al centro il tema dell’ufficio stampa, il secondo in programma il 4 giugno verterà sulla comunicazione digitale, social e video mentre il terzo, l’11 giugno, si concentrerà sulle tecniche di base e consigli utili per realizzare una comunicazione grafica efficace per le proprie iniziative.

Il corso si svolge al circolo Coopuf, in via De Cristoforis 5, dalle 18.30 alle 20.30 ed è gratis per giovani tra 15 e 35 anni. Iscrizioni scrivendo a giovaniincircolo.va@gmail.com

CORSO DI TEATRO

Sempre mercoledì 4 giugno si prosegue anche con il corso di teatro: 10 incontri dedicati alla sperimentazione teatrale, con la possibilità di restituire al pubblico ciò verrà creato insieme al gruppo.

Per i partecipanti che hanno tra i 15 e i 35 anni il corso è gratuito.

COMPORRE CANZONI

Giovedì 5 giugno poi tutti gli aspiranti compositori di canzoni sono invitati al “Seminario sulla scrittura di una canzone” condotto da Giuliano Dottori, affermato cantautore della scena indie italiana, già membro della band Amor Fou, nonché produttore di artisti come Les Enfants, Andrea Biagioni, Lucia Manca, Giulio Larovere e moltissimi altri.

Il laboratorio si svolgerà il 5 giugno, alle ore 18.00, nella sala dell’Informagiovani in via Como, a Varese.

CERAMICA RAKU

Continua poi il corso di ceramica Raku il 7 e 8 giugno con la fase di decorazione e cottura.

Il corso si svolge nell’Asilo della cultura rurale a Cocquio Trevisago.

Per informazioni scrivere a manimaestre@gmail.com.

FERMENTO, IL MERCATO DI GIUBIANO

Domenica 8 giugno, dalle 10 alle 18, torna “Fermento, il mercato contadino e dell’artigianato”.

Dopo il successo di partecipazione della prima edizione, il circolo di Giubiano organizza questo secondo evento in cui produttori e produttrici incontrano la città.

Un mercato colorato e vivace, con tantissimi momenti di condivisione ed eventi durante la giornata.

Fermento si svolgerà nello spazio della Cooperativa di Giubiano, in via Cadore 9, a Varese.

Il progetto Giovani in Circolo ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia nell’ambito di “Gen Lombardia” e il patrocinio del Comune di Varese.