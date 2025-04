Rapinato a Gallarate mentre va a depositare i soldi del money transfer

Un 26enne è stato ferito in modo lieve nel corso di una rapina subìta in periferia a Gallarate: tre i rapinatori fuggiti, sull’episodio indagano i Carabinieri di Gallarate.

Il giovane, cittadino del Bangladesh, è dipendente di un esercizio di “money transfer”: lunedì mattina stava andando come ogni settimana a depositare l’incasso del weekend presso la filiale di Poste Italiane di piazza Timavo, nel quartiere Cedrate.

Erano le otto e mezza del mattino, in piazza Timavo lo attendevano tre uomini, che l’hanno affrontato e derubato, non prima di averlo percosso. Il giovane ha riportato anche una ferita superficiale da arma da taglio: soccorso dall’ambulanza della vicina sede della Croce Rossa, è stato poi portato al’ospedale Sant’Antonio Abate (in “codice verde”).

I tre aggressori sono fuggiti a piedi, forse recuperando un veicolo poco distante (alle spalle di piazza Timavo ci sono diverse vie secondarie).

I carabinieri della Compagnia di Gallarate stanno indagando per ricostruire gli esatti contorni dell’episodio. Tra i primi atti l’acquisizione delle immagini da videosorveglianza nella zona.