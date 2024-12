La Lipu piange Massimo Soldarini

“Ha lavorato tutta la vita per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica”. Così lo ricordano i parenti, gli amici, le persone care.

Massimo Soldarini se n’è andato nella mattina di sabato 14 dicembre all’età di 60 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, per una malattia che in pochi mesi l’ha portato via ai suoi cari.

Colonna portante della Lipu, Massimo Soldarini era responsabile Ufficio Volontariato, Bilancio sociale e Progetti a livello nazionale e ha promosso molti progetti anche sul nostro territorio. È stato tra coloro che per anni ha lavorato per l’istituzione dell’area protetta dell’Oasi della Palude Brabbia di Inarzo. Lavorava a Cesano Maderno ed era originario di Gallarate.

La sua dedizione e passione continueranno a vivere nei progetti che ha sostenuto e nelle persone che ha ispirato. La comunità ambientalista e il territorio perdono una figura importante, ma l’eredità di Massimo Soldarini resterà un esempio di impegno e amore per la natura.