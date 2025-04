In tre mesi beccate sei persone che hanno abbandonato rifiuti a Besnate

Sono ben sei in tre mesi gli autori di episodi di abbandono rifiuti “pizzicati” dalle telecamere e perseguiti dalla Polizia Locale di Besnate.

Il fenomeno è purtroppo diffuso e anche alcuni Comuni limitrofi hanno scelto la linea della tolleranza zero, a fronte del moltiplicarsi degli episodi di inciviltà.

«Questo comportamenti rappresentano un ulteriore costo per i cittadini virtuosi e rendono non decorosi i nostri luoghi» ricorda il sindaco Gianni Corbo.

L’abbandono dei rifiuti oltre alla sanzione pecuniaria può configurarsi come reato penale: le indagini per dimostrare la responsabilità richiedono anche tempo, perché non sempre gli autori vengono colti sul fatto o ripresi dalle telecamere. E per questo è un bel risultato, per Besnate, poter vantare così tanti “zozzoni” identificati e multati.

«Un plauso alla Polizia Locale per la sua azione di contrasto a questo malcostume» conclude Corbo.