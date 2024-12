A Leggiuno continua la magia delle Lucine di Natale: ecco tutte le informazioni

A Leggiuno (VA), l’incanto delle Lucine di Natale è tornato per l’edizione 2024, trasformando il borgo in un villaggio fiabesco che continua ad affascinare migliaia di visitatori ogni giorno. Le luci si sono accese giovedì 5 dicembre, mentre l’inaugurazione ufficiale è avvenuta sabato 7 dicembre alle 17:30.

L’evento è stato trasmesso in diretta da VareseNews e sui social, permettendo a molti di vivere l’emozione dell’accensione degli 850.000 LED che fino all’Epifania illumineranno il percorso.

Un grande pulsante rosso ha dato il via allo spettacolo luminoso, lasciando a bocca aperta le migliaia di persone presenti. Visitatori provenienti da tutta Italia, inclusi gruppi organizzati dal Veneto e dall’Abruzzo, si sono messi in fila per attraversare il percorso di circa un chilometro, reso ancora più suggestivo da installazioni e creature luminose realizzate a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell’evento.

Quest’anno, il percorso si è arricchito con nuove attrazioni spettacolari come i Crocus delle Meraviglie, i Rampicanti Fatati e il Tunnel di Fiori. Non mancano dettagli incantevoli come funghi e lumachine luminose, che rendono l’atmosfera ancora più magica. Il centro del paese si è trasformato in un vero e proprio villaggio incantato, tra grotte glaciali, castelli luminosi, alberi scintillanti e animali del bosco.

Un evento imperdibile che ogni anno affascina grandi e piccini, offrendo un’esperienza unica nel cuore del Natale. Le Lucine di Natale di Leggiuno rimarranno accese fino all’Epifania, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi in un mondo di luce e magia.

Novità per il 2024: parcheggio e navetta gratuita

Per migliorare l’esperienza dei visitatori, quest’anno è stato introdotto un nuovo parcheggio con un comodo servizio di navetta gratuita. La navetta sarà attiva tutti i giorni dalle 16:30 alle 22:30 e collegherà anche l’Eremo di Santa Caterina del Sasso con la manifestazione. Questa soluzione permette di esplorare due luoghi magici in una sola giornata, rendendo la visita ancora più speciale. La mappa dei parcheggi è disponibile sui canali ufficiali dell’evento.

Offerta gastronomica ampliata

Durante la visita, non mancano le opportunità per ristorarsi con una ricca selezione gastronomica. I visitatori possono gustare pizzoccheri, zuppe fumanti e altre specialità locali. Per i più golosi, sono disponibili cioccolata calda, vin brulé e altre bevande calde, ideali per riscaldarsi nelle giornate invernali.

Orari e prenotazioni

Le Lucine di Natale saranno aperte tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025, con chiusura solo nei giorni del 24 e 31 dicembre. Gli orari di apertura sono dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22:30). L’ingresso è consentito solo su prenotazione, con biglietti acquistabili online sul sito ufficiale www.lucinedinatale.it. È disponibile anche il biglietto Open, che permette di visitare l’evento senza dover scegliere una data o un orario preciso al momento dell’acquisto.

La magia delle Lucine di Natale continua a Leggiuno, offrendo un’esperienza indimenticabile per celebrare le festività in un mondo di luce e meraviglia. Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale Lucine di Leggiuno.