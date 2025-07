Il cuore di Vivilago 2025 batte forte: dragon boat e tributo a Max Pezzali accendono la Schiranna

Sta per tornare un appuntamento molto amato dell’estate varesina: Vivilago 2025, manifestazione benefica che unisce sport, musica, natura e solidarietà sulle rive del lago di Varese. Il cuore pulsante dell’evento sarà come sempre il Parco Zanzi della Schiranna, dove il 5 e 6 luglio andrà in scena un ricco programma, pensato per tutte le età. Promossa dal Lions Club Varese Sette Laghi, l’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale della Regione Lombardia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, con il motto “È VA con il Cuore”.

Sabato 5 luglio alle ore 21, il palco del Vivilago accoglierà i Megamax, band tributo che porterà sul lago tutta la magia delle hit degli 883 e di Max Pezzali. Sarà un viaggio musicale tra nostalgia e divertimento, dai classici “Hanno ucciso l’uomo ragno” e “Nord Sud Ovest Est” fino ai successi più recenti. Un live da ballare sotto le stelle, gratuito e aperto a tutti.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 luglio sono previste le spettacolari gare di dragon boat che con la loro energia offrono uno spettacolo coinvolgente. Le acque del lago si animeranno già dalle prime ore del mattino di sabato 5 con il Festival Vivilago Cus’n’Dragons, che vedrà sfidarsi a colpi di pagaia decine di equipaggi colorati su lunghe imbarcazioni tradizionali di origine asiatica. Domenica 6 luglio, le prove saranno aperte anche a chi vorrà avvicinarsi a questo sport per la prima volta, in un clima di festa e condivisione.

Oltre a sport e musica, il Vivilago offre tanto altro: laboratori per bambini, attività ambientali con Rete Lago Varese e Comabbio, giochi gonfiabili, area food con birra artigianale e food truck, yoga, danza, esibizioni e dj set anni ’90. Un fine settimana di emozioni, immersi nella bellezza del lago e nella generosità di un evento nato per fare del bene.

È prevista anche un’anteprima Vivilago 2025 nella giornata di venerdì 4 luglio che prevede l’esclusiva sessione di team building sui Dragon Boat, riservata alle aziende, a cura del CUS dell’Università dell’Insubria.

QUI IL PROGRAMMA