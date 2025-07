Caravate Summer Days. Due giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde

Due giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una location immersa nel verde. Non mancheranno buon cibo, fiumi di birra e attrazioni di ogni genere

Venerdì 4 e sabato 5 luglio, la Pro Loco di Caravate, ha organizzato un’esperienza indimenticabile con concerti, spettacoli, ottima musica e delizioso cibo.

L’appuntamento con la quarta edizione dei

CARAVATE SUMMER DAYS

è presso l’area verde di Caravate, in via Leopardi n. 4. Per l’occasione, lo spazio si riempirà di mercatini, bancarelle, giochi stand gastronomici e molto altrAggiungi Nuovao.

Due giorni di divertimento, spettacoli e tanta musica per tutte le età in una meravigliosa location immersa nel verde.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.

Programma

Venerdì 4 luglio

Ore 18 apertura festa, con stand gastronomico by Pro loco Caravate e DJ Set con Dj Maffo

Ore 20 esibizione di ginnastica artistica by asd Gym77

Ore 21 concerto SEMPRE MAX per farvi cantare a squarciagola le più grandi hit di Max Pezzali e 883

Ore 23 DJ Set “MUSIC AND FUN” con DJ GAMBO & friends

Sabato 5 luglio

Ore 12:00 apertura stand gastronomico by Pro loco Caravate.

A pranzo e a cena saremo accompagnati dalla “COMPAGNIA ITALIANA DEL MAI A LETTO”, che griglierà costine a volontà.

Durante la giornata: la splendida voce di Ivan ci accompagnerà con la sua musica.

Dalle 18.00 Aperitivo con Dj set by DJ MAFFO

Dalle 21:30 Concerto live con I CRISTONI D’AVENA, che riarrangiano in modo sorprendente le sigle dei cartoni animati con i più famosi brani rock e metal, facendo riscoprire i ricordi dell’infanzia.

Dalle 23:30 Spettacolo di fuoco con Fiamma bianca e a seguire, Dj set MUSIC AND FUN con Dj GAMGO & Frinds

Attrazioni durante l’intera manifestazione

Mercatini e Artigianato

Churros, Caramelle, Gelato

Trucca Bimbi

Gonfiabile

Parco Giochi

Unitevi a noi per due giorni di puro divertimento in una cornice magica arricchita da bancarelle e attrazioni per grandi e piccini.

Non perdete l’occasione di vivere l’estate al massimo con Caravate Summer Days 2025!

Sito | Facebook | Instagram