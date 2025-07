A Saronno torna la magia della Notte Bianca, tra suoni, colori e sorprese

Nella sera di sabato 5 luglio il centro storico si trasformerà in un itinerario musicale con spettacoli, performance artistiche e animazioni per tutte le età. Un evento pronosso dal Distretto urbano del commercio e sostenuto dal Comune di Saronno

Sabato 5 luglio, il centro di Saronno a partire dalle 18 e fino a tarda notte si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per accogliere una nuova edizione della Notte Bianca, che quest’anno cambia veste e diventa “Notte di Note”. Un titolo evocativo per una serata che metterà al centro la musica, l’arte e l’intrattenimento per tutta la famiglia, unricoo programma di concerti diffusi, arte circense e performance itineranti..

Un percorso tra musica e sorprese

«Questa edizione vedrà il cuore della città animarsi con spettacoli mozzafiato e un coinvolgimento capillare dei commercianti locali, il tutto realizzato grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale. L’organizzazione è affidata a Eventificio Srl, con il supporto e il coordinamento della Segreteria Confcommercio Ascom Saronno e del DUC – dice l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Saronno che promuove l’evento – Una notte di festa, musica e magia che trasformerà Saronno in un luogo indimenticabile. Una notte da non perdere!».

Un programma ricco e coinvolgente

Il centro di Saronno sarà suddiviso in quattro aree tematiche, pensate per guidare il pubblico in un percorso di scoperta e divertimento. Piazza Libertà tornerà ad essere il fulcro della manifestazione, ospitando un grande intrattenimento artistico e musicale che si ripeterà in diverse fasce orarie. Tra le attrazioni principali che si esibiranno lungo le vie della città, troviamo:

Carillon Vivente: un pianoforte itinerante con una ballerina che incanterà con eleganti evoluzioni di danza in equilibrio sullo strumento stesso.

Spettacolo itinerante con partenza alle ore 20:30 – 22:00 – 23:00

Musicolore: uno spettacolo esplosivo di energia, ritmi e colori con abili trampolieri percussionisti.

Spettacolo itinerante con partenza alle ore 20:30 – 22:00 – 23:00

Bianche Presenze Live Music: farfalle luminose accompagnate dall’elegante ma frizzante musica di un pianoforte e un violino, per un’atmosfera magica.

Spettacolo itinerante con partenza alle ore 20:00 – 21:30 – 23:00

Steampunk Players: quattro artisti-musicisti del futuro sui trampoli, con veri abiti steampunk, che balzano nell’aria con eleganza e precisione, trasportando il pubblico in un viaggio magico e avventuroso nel mondo del circo steampunk.

Spettacolo itinerante con partenza alle ore 20:00 – 21:30 – 23:00

La Grande Dama: in piazza Libertà uno show d’incanto sospeso da terra grazie ad una scenografia imponente. La Dama attirerà il pubblico con la sua splendida voce e una grandissima gonna dal diametro di 6 metri che si gonfia diventando un grande pallone illuminato e tela per show di luci e colori.

Spettacolo con 3 ripetizioni, alle 21:00, alle 22:30 e spettacolo conclusivo alle 23:30

Marching Band: una Brass Band con costumi variopinti, ritmi musicali elevati ed un alto tasso di simpatia, sfilerà per le vie di Saronno. Rue du Swing è un collettivo di musicisti di Jazz Manouche, lo stile musicale che ha avuto origine dalla fusione dell’Hot Jazz americano, della musica gitana e della tradizione francese, costituendo l’unico stile di Jazz autoctono europeo. Il gruppo omaggia la figura di Django Reinhardt, il virtuoso chitarrista “fondatore” di questo stile.

Incursioni live per tutta sera

Tutti i dettagli dell’evento sui i canali social del DUC Saronno