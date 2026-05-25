Sapori, revival e valori della Repubblica: a Mornago torna la “Notte Bianca”

Unire il desiderio di socialità all’orgoglio civico, dando ufficialmente il benvenuto alla stagione estiva. Mornago si appresta a vivere uno dei fine settimana più intensi e ricchi di significato dell’anno con il grande ritorno della “Notte Bianca 2026”, in programma lunedì 1 giugno, seguita dalle celebrazioni istituzionali del 2 giugno. L’evento, diventato ormai un classico della tradizione locale, è organizzato dalla A.S.D. Polisportiva Vinago con il patrocinio del Comune di Mornago.

Street food, rock revival e funky in piazza

A partire dalle ore 19:00, Piazza Libertà si trasformerà nel cuore pulsante della comunità. Ad accogliere i cittadini – attesi a centinaia come ogni anno – saranno gli stand di street food gestiti direttamente dalle associazioni del territorio, pronti a sfornare panzerotti, arrosticini, patatine e le tradizionali salamelle. Per le famiglie con bambini saranno inoltre allestiti dei gonfiabili gratuiti, utilizzabili per tutta la serata.

La colonna sonora della serata si svilupperà in due momenti distinti:

Alle ore 20:00: il palcoscenico vedrà il ritorno di DJ Set Attila, che farà ballare la piazza con i grandi successi rock e i revival degli anni ’70, ’80 e ’90, accompagnato dalle incursioni live delle voci di Gloria e Chiara.

Alle ore 21:30: la scena passerà all’energia travolgente e allo spettacolo musicale dei Funky Machine.

«La Notte Bianca rappresenta perfettamente il volto più bello della nostra comunità: persone che si incontrano, collaborano e costruiscono insieme momenti di socialità autentica e di concreta solidarietà», ha dichiarato il sindaco Davide Tamborini, sottolineando l’enorme valore della rete di volontari, della Protezione Civile e della Polizia Locale nel garantire il successo e la sicurezza dell’evento.

Il 2 giugno: Costituzione ai diciottenni e benemerenze

I festeggiamenti e le riflessioni della comunità mornaghese non si fermeranno nella notte di lunedì. Martedì 2 giugno, in occasione dell’80ª Festa della Repubblica, il focus si sposterà sulle cerimonie istituzionali.

Alle ore 11:00 è previsto il momento più solenne della giornata, dedicato alla consegna della Costituzione italiana ai neo-diciottenni del paese e al contestuale conferimento delle benemerenze civiche a quei cittadini che si sono distinti per l’impegno a favore della collettività.

«La Notte Bianca e le celebrazioni del 2 giugno vogliono unirsi in un unico grande messaggio – conclude il sindaco Tamborini –: quello di un paese vivo che sa divertirsi stando insieme, che riconosce il valore delle proprie persone e che sa guardare al futuro con un forte spirito di comunità, partecipazione e solidarietà».