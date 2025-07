L’attrice Arianna Di Claudio protagonista nella sua Besozzo: incontro e proiezione del film “Champagne”

Una serata speciale per il cinema e per la comunità di Besozzo, che lunedì 7 luglio 2025, alle ore 21.00, ospiterà la proiezione del film “Champagne – Peppino di Capri” nell’ambito della rassegna Esterno Notte 2025. L’appuntamento si svolgerà nella suggestiva Terrazza del Faro (parcheggio via degli Orti 5 / via Mazzini 4) e, in caso di maltempo, verrà spostato presso il Teatro Duse.

Il film, prodotto da Rai Fiction e O’ Groove per la regia di Cinzia TH Torrini, racconta la storia di Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri, ripercorrendone l’infanzia sull’isola durante la guerra, i primi successi musicali, l’amore tormentato con Roberta e la crisi degli anni Settanta, fino al trionfo sanremese del 1973 con Un grande amore e niente più. Ad introdurre la serata sarà il giornalista esperto di cinema Diego Pisati.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la presenza di Arianna Di Claudio, giovane attrice originaria di Besozzo, che nel film interpreta Roberta, figura centrale nella vita e nella carriera di Peppino di Capri. Nata nel 2001, Arianna si è formata tra la Scuola Civica I. Pellegrini, i corsi della Compagnia Duse e l’Accademia del Musical del Teatro Nazionale di Milano. Ha debuttato sul piccolo schermo con la serie Disney Penny on M.A.R.S., per poi proseguire tra cinema e TV, fino al recente Premio Afrodite come miglior attrice esordiente.

Attualmente impegnata sul set di una nuova miniserie Rai, Arianna tornerà nella sua Besozzo per incontrare il pubblico e raccontare la sua esperienza sul set del film che celebra uno dei grandi nomi della musica italiana.

Ingresso: €6,50 intero – €5 ridotto (under 18 e over 65)

Parcheggio: via degli Orti 5 e via Mazzini 4

In caso di maltempo: proiezione al Teatro Duse

Info: biblioteca@comune.besozzo.va.it