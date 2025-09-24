Leo Gassmann e la varesina Arianna Di Claudio sono una coppia
La conferma dai video pubblicati sul canale Tik Tok dell'attore, dove la protagonista è la giovane attrice di Besozzo
Esce venerdì il nuovo singolo di Leo Gassmann dal titolo “Yamamai”. L’annuncio sui suoi profili Instagram e Tik Tok, dove il cantante e attore, figlio di Alessandro, ha anticipato l’uscita del brano con dei video dove la protagonista femminile è Arianna Di Claudio, la giovane attrice di Besozzo.
Video in stile Tik Tok (sopra un frame), di pochi secondi che racchiudono riprese spontanee, dove tra baci, abbracci, momenti di quotidianità, i due giovani si riprendono tra vacanze e concerti, confermando così anche la loro relazione. Da diversi mesi infatti, i due attori pubblicavano sui rispettivi social foto e video senza nascondere un possibile flirt. “Ma non ci siamo mancati abbastanza?” canta Gassmann, anticipando un dolcissimo testo. Ed è facile pensare che sia nato proprio per celebrare l’amore per Arianna.
Arianna Di Claudio è nata e cresciuta a Besozzo, da sempre appassionata di cinema e teatro, ha iniziato la sua carriera da piccolissima. Ha partecipato alla serie “Penny on M.A.R.S.” su Disney Channel e poi via via in altre produzioni. Di recente ha interpretato Roberta Stoppa nel film “Champagne” sulla vita di Peppino Di Capri. Leo Gassmann, figlio del noto Alessandro, è attore e cantante. Il 4 aprile 2025 è stato pubblicato il singolo E poi sei arrivata tu, seguito il 16 maggio dal singolo Free drink.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.