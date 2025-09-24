Leo Gassmann e la varesina Arianna Di Claudio sono una coppia

Esce venerdì il nuovo singolo di Leo Gassmann dal titolo “Yamamai”. L’annuncio sui suoi profili Instagram e Tik Tok, dove il cantante e attore, figlio di Alessandro, ha anticipato l’uscita del brano con dei video dove la protagonista femminile è Arianna Di Claudio, la giovane attrice di Besozzo.

Video in stile Tik Tok (sopra un frame), di pochi secondi che racchiudono riprese spontanee, dove tra baci, abbracci, momenti di quotidianità, i due giovani si riprendono tra vacanze e concerti, confermando così anche la loro relazione. Da diversi mesi infatti, i due attori pubblicavano sui rispettivi social foto e video senza nascondere un possibile flirt. “Ma non ci siamo mancati abbastanza?” canta Gassmann, anticipando un dolcissimo testo. Ed è facile pensare che sia nato proprio per celebrare l’amore per Arianna.

Arianna Di Claudio è nata e cresciuta a Besozzo, da sempre appassionata di cinema e teatro, ha iniziato la sua carriera da piccolissima. Ha partecipato alla serie “Penny on M.A.R.S.” su Disney Channel e poi via via in altre produzioni. Di recente ha interpretato Roberta Stoppa nel film “Champagne” sulla vita di Peppino Di Capri. Leo Gassmann, figlio del noto Alessandro, è attore e cantante. Il 4 aprile 2025 è stato pubblicato il singolo E poi sei arrivata tu, seguito il 16 maggio dal singolo Free drink.