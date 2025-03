Arianna Di Claudio, l’attrice di Besozzo premiata al prestigioso Premio Afrodite 2025

Un’importante affermazione per il talento femminile del territorio varesino arriva da Roma, dove si è svolta la XXI edizione del Premio Afrodite, prestigioso riconoscimento che celebra ogni anno il contributo delle donne nel mondo del cinema e dell’audiovisivo. Tra le premiate spicca il nome di Arianna Di Claudio, giovane attrice originaria di Besozzo, che ha ricevuto il premio come “Attrice giovane” per la sua interpretazione nel film Champagne diretto da Cinzia TH Torrini.

Una notizia che riempie d’orgoglio la comunità besozzese e che segna un importante traguardo nella carriera emergente di Di Claudio, già apprezzata per il suo talento e la sensibilità interpretativa. Il Premio Afrodite, conferito da una giuria tutta al femminile, è da sempre un faro puntato sulle eccellenze femminili nel panorama audiovisivo italiano, e l’assegnazione ad Arianna rappresenta un riconoscimento non solo individuale, ma anche simbolico per tutte le giovani attrici che si affacciano con passione e dedizione a questo mestiere.

Il premio Afrodite a Chiara Sbarigia

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sottolineando il legame tra cultura, creatività e sistema produttivo nazionale. Tra le altre vincitrici figurano nomi di rilievo del cinema italiano come Francesca Comencini, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Valeria Golino e Monica Guerritore. Il premio principale è stato assegnato a Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà e APA, per il suo impegno nel settore tecnico e manageriale dell’audiovisivo.

“Il Premio Afrodite – ha ricordato la presidente Sbarigia – ha un valore immenso anche perché punta i riflettori su un mondo che fatica ancora a riconoscere il merito e ad accettare pienamente la presenza delle donne in posizioni di vertice”.

Con il suo talento e la sua determinazione, Arianna Di Claudio si inserisce a pieno titolo tra le protagoniste di questa nuova stagione del cinema italiano, contribuendo a rafforzare quel legame tra giovani generazioni e cultura che rappresenta una delle scommesse più importanti per il futuro del Paese.