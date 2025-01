Arianna Di Claudio, giovane attrice di Besozzo nel film Rai dedicato a Peppino di Capri

Tra le figure di spicco della nuova produzione di Rai, “Champagne – Peppino di Capri”, c’è anche Arianna di Claudio, giovane attrice originaria di Besozzo.

Il film, diretto da Cinzia TH Torrini, andrà in onda in prima serata su Rai 1 martedì 18 febbraio ed è dedicato alla vita del celebre cantante italiano Peppino di Capri, attraversando momenti cruciali della storia del nostro Paese, dall’infanzia dell’artista durante la Seconda guerra mondiale fino alla sua affermazione negli anni ’70. La 24enne di Besozzo, nella serie, interpreterà Roberta Stoppa, prima moglie dell’autore di “Champagne”.

Arianna di Claudio (foto sopra Ph Luca Stendardi), nata a Cittiglio, classe 2001, è figlia d’arte dell’attrice Silvia Sartorio – anche vicesindaco di Besozzo – ed è impegnata fin da giovanissima nel mondo del cinema. Tra le ultime esperienze la partecipazione nel film “Comandante” di Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino.

Il film della Rai Champagne – Peppino di Capri

Il film Rai, con una sceneggiatura firmata da Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio e basata su un soggetto di Pierpaolo Verga e Maria Sole Limodio, ripercorre la storia di Giuseppe Faiella, in arte Peppino di Capri.

Il film esplora la sua vita dagli inizi come bambino prodigio, capace di suonare per i soldati americani a Capri durante la guerra, fino alla sua consacrazione come musicista maturo e completo. “Champagne – Peppino di Capri” non è solo il racconto della vita di un artista leggendario, ma anche un viaggio nel tempo attraverso le trasformazioni culturali e sociali che hanno segnato l’Italia, dai primi passi verso il boom economico fino alla rivoluzione culturale del ’68 e alla prima edizione del Festival di Sanremo a colori.

Qui la conferenza stampa di Champagne