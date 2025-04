Trovato con la droga, scappa e finisce contro l’auto della Polizia a Gemonio

La Polizia di Stato di Varese ha arrestato un cittadino straniero di 25 anni per detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era in compagnia di un connazionale minorenne di 17 anni, che è stato indagato in stato di libertà.

L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 27 marzo dopo che la Squadra Mobile di Varese aveva ricevuto delle segnalazioni sulla presenza di veicolo sospetto, rivelatosi poi a noleggio, nella zona di Besozzo e Gemonio.

L’atteggiamento sospetto dei due soggetti a bordo ha indotto gli agenti ad intervenire intimando al conducente di fermarsi: l’uomo alla guida però si è dato alla fuga, innestando la marcia e ripartendo a forte velocità, senza curarsi del semaforo rosso. La fuga è terminata quando la macchina si è scontrata con un’autovettura “civetta” in una stradina a fondo cieco.

Inutile il tentativo dei due soggetti di liberarsi delle prove, un sacchetto contenente due involucri di cocaina per un peso di 420 grammi (che sul mercato potevano essere trasformate in più di 1000 dosi e 80 000 euro fondi illeciti).

I due stranieri, che nonostante la giovane età annoverano precedenti penali prevalentemente per reati contro il patrimonio e la persona, sono stati portati in Questura ed è stata ricostruita in toto l’attività svolta: il maggiorenne è stato arrestato e portato in carcere, per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, il minorenne veniva denunciato in stato di libertà.