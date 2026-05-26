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Besozzo e Gavirate, chiusure temporanee sulla Provinciale 50 Dir Besozzo Gavirate dal 3 giugno

Sospensione della circolazione lungo l’intera tratta tra la SP1 Var e la SP50. Limitazioni previste fino al 13 giugno in presenza degli operatori

lavori in corso

Modifiche alla viabilità in arrivo tra i comuni di Besozzo e Gavirate. A partire da mercoledì 3 giugno 2026 sarà infatti temporaneamente sospesa la circolazione dei veicoli lungo la strada provinciale 50 Dir.

Il provvedimento interesserà l’intera tratta compresa tra l’intersezione con la SP1 Var, nel territorio comunale di Gavirate, e la SP50 nel Comune di Besozzo.

La sospensione riguarderà in particolare il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 0+000 e la progressiva 0+500 circa.

Secondo quanto comunicato, la limitazione al traffico sarà attiva esclusivamente in presenza degli operatori impegnati nei lavori e resterà in vigore da mercoledì 3 giugno fino a sabato 13 giugno 2026.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta lungo il percorso e a programmare eventuali itinerari alternativi per limitare i disagi alla circolazione.

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Pubblicato il 26 Maggio 2026
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