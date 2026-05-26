Besozzo e Gavirate, chiusure temporanee sulla Provinciale 50 Dir Besozzo Gavirate dal 3 giugno
Sospensione della circolazione lungo l’intera tratta tra la SP1 Var e la SP50. Limitazioni previste fino al 13 giugno in presenza degli operatori
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