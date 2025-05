Tacalaspina 2025 torna a Travedona Monate

Dopo 9 lunghissimi anni, Tacalaspina music street festival torna a casa. Sarà a Travedona Monate sabato 5 luglio a partire dalle ore 18 (l’ultima edizione a Travedona era stata quella del 2016). Tacalaspina, uno degli eventi più gettonati della provincia, si era svolto a Besozzo nelle ultime due edizioni del 2018 e del 2019. Dal 2020, complice la pandemia, si era interrotto tutto. Ora, si ricomincia alla grande.

«Stiamo lavorando con soddisfazione da mesi per riportare dopo 9 anni il Tacalaspina nella sua collocazione naturale, il centro di Travedona», afferma Stefano Giuliani, presidente di I Care, l’associazione di promozione sociale da sempre organizzatrice dell’evento. Il presidente e il nuovo organo di amministrazione con rinnovato entusiasmo si sono ributtati nella mischia di un evento che, in una sera, coinvolge e travolge con le performance di artisti e musicisti provenienti anche dall’estero.

«È con orgoglio e grande soddisfazione che possiamo di nuovo offrire ai nostri concittadini e a tutto il territorio un evento che fa della buona musica di strada e del cibo gourmet i suoi principali motivi di attrazione – sostiene il sindaco Angelo Fiombo -. Ci auguriamo che le migliaia di persone che avevano partecipato in passato a Tacalaspina siano di nuovo presenti in questa rinnovata edizione del 2025».

C’è grande attesa per scoprire le novità di questa edizione a partire da un carnet di artisti di assoluto livello e da una rinnovata area pedonale della festa che si svolgerà sempre in centro paese, lasciando però aperte al traffico le vie più importanti per una maggiore scorrevolezza della viabilità automobilistica.

Come sempre massima attenzione anche all’utilizzo di materiali cercando di ridurre al minimo l’introduzione di plastica nella manifestazione. Intatto resta lo spirito del Tacalaspina, un music street festival, da godere in compagnia degli amici o in famiglia, percorrendo le vie del paese con lo stupore di bambini che entrano in un grande parco divertimenti, quale si trasformerà il centro di Travedona per l’occasione.