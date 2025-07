Sold out a Olgiate Olona per Maurizio de Giovanni: incontro spostato ad Area 101

Il grande entusiasmo del pubblico ha portato a un cambio di location per l’incontro con Maurizio de Giovanni, in programma a Olgiate Olona. L’evento, inizialmente previsto a Villa Gonzaga, è sold out e si svolgerà invece presso Area 101, in via Bellotti 22, martedì 8 luglio alle ore 21.00, in uno spazio più ampio per accogliere il numeroso pubblico previsto.

Lo scrittore napoletano, tra i più amati della narrativa italiana contemporanea, torna a Olgiate per presentare il suo ultimo romanzo: Il pappagallo muto – Una storia di Sara, edito da Rizzoli. Il libro segna un nuovo capitolo della serie dedicata a Sara Morozzi, ex agente dei servizi segreti, protagonista di una delle saghe più intense e complesse della produzione dell’autore.

Con oltre due milioni di copie vendute, traduzioni in molte lingue e serie di successo tratte dai suoi romanzi – da I bastardi di Pizzofalcone a Mina Settembre e Il commissario Ricciardi – de Giovanni è recentemente approdato anche su Netflix, con la trasposizione televisiva del personaggio di Sara.

Il legame tra l’autore e la comunità olgiatese si conferma profondo e affettuoso. «Ci sono luoghi che, anche se lontani centinaia di chilometri, sanno farti sentire subito a casa. […] Amici e amiche di Olgiate Olona, preparatevi perché Maurizio sta per tornare!», ha dichiarato lo scrittore.

A condurre la serata sarà Amanda Colombo, direttrice della libreria La Storia di Inverigo e curatrice di numerosi incontri letterari. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Comunale di Olgiate Olona in collaborazione con Incipit Eventi.

L’evento è a posti esauriti. Per ulteriori informazioni:

biblioteca@comune.olgiateolona.va.it

0331 641560