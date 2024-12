Sabato a Leggiuno l’inaugurazione delle Lucine di Natale, segui la diretta su VareseNews

Le “Lucine di Natale” sono tornate a Leggiuno (VA) per incantare il borgo con un percorso fiabesco. Accese da giovedì 5 dicembre, l’inaugurazione ufficiale è per sabato 7 e anche quest’anno sarà possibile seguirla in diretta su VareseNews (nel video qui in alto) e sui nostri social a partire dal tardo pomeriggio, vivendo in tempo reale l’emozione dell’apertura.

Il centro del paese si trasforma così in un villaggio incantato, popolato da straordinarie installazioni e creature luminose, pronte a sorprendere i visitatori. Come ogni anno, le installazioni sono realizzate a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell’evento e abbelliscono il percorso che si snoda tra grotte glaciali, castelli incantati, alberi e animali del bosco. Non mancano nuove attrazioni spettacolari, come i Crocus delle Meraviglie, i Rampicanti Fatati e il Tunnel di Fiori, insieme a dettagli incantevoli come funghi e lumachine luminose, che renderanno ancora più speciale l’atmosfera.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Natale, in un percorso straordinario che affascinerà grandi e piccini.

Non perdere l’inaugurazione e segui l’evento in diretta per vivere un Natale magico e luminoso.

Per maggiori, parcheggi, ingresso, biglietti e altre informazioni visita il sito ufficiale https://lucinedinatale.it/