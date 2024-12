Si accendono da giovedì 5 dicembre le Lucine di Natale di Leggiuno, sabato 7 dicembre l’evento di inaugurazione

Da giovedì 5 dicembre l’incanto delle Lucine di Natale torna a risplendere a Leggiuno (VA) fino al 6 gennaio, con un suggestivo percorso fiabesco lungo circa un chilometro. Patrocinato anche quest’anno dal Comune di Leggiuno, il centro del borgo aprirà nuovamente le sue porte ai visitatori per accoglierli in un meraviglioso villaggio incantato, popolato da incredibili installazioni e creature luminose, e festeggerà l’inizio del periodo natalizio con con l’inaugurazione ufficiale, inizialmente prevista per giovedì 5 dicembre, rinviata a sabato 7 dicembre.

Per respirare la magia delle Feste, infatti, Leggiuno si vestirà di oltre 850.000 luci LED, 150mila in più rispetto all’edizione del 2023. Le installazioni, realizzate interamente a mano dal team di Lino Betti, ideatore dell’evento, decoreranno anche quest’anno un percorso straordinario che si snoderà tra le grotte glaciali, castelli incantati, alberi e animali del bosco. A questi elementi si aggiungeranno tante nuove e spettacolari attrazioni, tra cui i Crocus delle Meraviglie, i Rampicanti Fatati e il Tunnel di Fiori, insieme ai piccoli dettagli quali funghi e lumachine luminose che renderanno ancora più magica l’atmosfera.

Seguiteci, vi porteremo in anteprima nell'incanto delle lucine

