Incidente a Leggiuno: auto contro un ostacolo, interviene anche l’elisoccorso

Un uomo di 69 anni è rimasto ferito nella mattinata di oggi, sabato 28 giugno, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Leggiuno . Lo schianto si è verificato intorno alle 9 in via Europa, lungo un tratto urbano della località lacustre.

Secondo le prime informazioni, il veicolo coinvolto sarebbe finito contro un ostacolo fisso.

Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Gavirate e il supporto dell’elisoccorso, decollato in codice giallo dalla base di Como. Anche i Carabinieri della Compagnia di Luino sono stati allertati e sono giunti sul luogo dell’incidente per eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La persona ferita è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, indice di condizioni serie ma non critiche.