Il Challenge dei Laghi arriva a Leggiuno con la Traversata dell’Eremo

Il Challenge dei Laghi entra nel vivo e sabato 5 luglio fa tappa a Leggiuno, nuova perla del circuito italiano di nuoto in acque libere. Una location suggestiva e simbolica, dove la bellezza naturale del Lago Maggiore incontra la storia della disciplina.

La prima edizione della traversata dell’Eremo non è una semplice nuova sede: è una “tappa del cuore”, come la definisce Marcello Amirante, coordinatore dell’Italian Open Water Tour. «Portare la comunità del nuoto in acque libere a nuotare sotto l’Eremo di Santa Caterina è qualcosa di unico – spiega – Grazie alla collaborazione operativa con la comunità di Leggiuno, viviamo questa gara come una gemma preziosa del Challenge».

Oltre al valore paesaggistico, Leggiuno rappresenta anche un ritorno alle origini: «Questa è una traversata storica – continua Amirante – organizzata per anni da Dario e Flora, amici del nuoto in acque libere. Per noi è un grande onore prenderne il testimone e tenere viva una delle più belle nuotate dell’intero circuito».

Gare in programma: sfida, emozione e spettacolo

Tre le gare in programma per il pubblico e gli atleti. La prima è la Super Smile Swim (3.300 metri), con partenza alle 10; la seconda è la Hard Swim (7.000 metri), con doppio attraversamento del lago e passaggio sotto l’Eremo, la terza è la Relay Swim (925 metri x 3), staffetta con uscita all’australiana.

Il punto di partenza e arrivo sarà proprio Leggiuno, con i percorsi che si snoderanno nel tratto centrale del Lago Maggiore, offrendo agli atleti scorci mozzafiato e al pubblico un’esperienza spettacolare.

Sono attesi a Leggiuno i grandi nomi del nuoto in acque libere nazionale: tra loro Francesca De Nardi, Simone Lavizzari, Sara Petrolli, Matteo Pelagalli Ficorilli e i genovesi Francesco Ghettini e Sara Monari, già vincitori di diverse edizioni.

Una stagione che unisce tre regioni

Il Challenge dei Laghi si inserisce all’interno del più ampio Challenge 2025, composto da dodici tappe in tre regioni (Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige). Con sedici classifiche dedicate, la partecipazione è aperta anche a chi prende parte solo ad alcune gare, senza perdere la possibilità di lottare per i titoli di giornata.

Tra le tappe varesotte, oltre a Leggiuno c’è la Traversata dei Pionieri sul Lago di Monate (già disputata a giugno) e la Traversata dei Castelli a Maccagno il 3 agosto.

Un evento sostenuto dal territorio

La tappa gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale di Leggiuno, con il supporto della Protezione Civile e della Società Nazionale di Salvamento. Coinvolta anche l’Università dell’Insubria, con un’attività formativa sul campo per gli studenti. Immancabile la presenza di Avis Provinciale Varese, della Camera di Commercio di Varese e della Varese Sport Commission, da sempre al fianco del circuito.

Tutti i dettagli sul programma, regolamenti e iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale:

www.italianopenwatertour.com