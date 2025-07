Musica, giochi e solidarietà: a Cesate tre giorni di festa con “Binda for Children”

Tre giorni di festa, musica, giochi e solidarietà. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio la nuova area feste del centro sportivo di Cesate ospita l’edizione 2025 di “Binda for Children chiama Brazzaville”, una manifestazione a sostegno di progetti per i bambini della Repubblica del Congo.

Gonfiabili, spettacoli e tanta musica

Il programma parte venerdì 4 luglio dalle 19, con gonfiabili, intrattenimento per i più piccoli, baby dance, DJ set e karaoke. Non mancheranno lo Spritz Bar, il Gin Tonic Corner e le griglie sempre attive con panini, birra e piatti speciali.

Sabato 5 luglio si riparte dalle 16 con laboratori, giochi e animazione per bambini. Per i più grandi è previsto un torneo di Scala 40, mentre la serata si accenderà con DJ set e spettacoli per tutte le età.

L’intero incasso dell’iniziativa sarà devoluto ai progetti “Fame di Vita” e “Radici e Ali” promossi da Binda for Children, associazione che da anni lavora per il sostegno concreto all’infanzia in difficoltà nella zona di Brazzaville.

Domenica si corre

Domenica 6 luglio con partenza dall’area feste di svolge la “Run for Children“, realizzata in collaborazione con Avis e Comune di Cesate con due percorsi disponibili, da 5 e 10 km, pensati per coinvolgere partecipanti di ogni età. Il ritrovo è previsto alle 8.30, con riscaldamento muscolare e partenza fissata per le 9.30. Al termine della corsa, un ricco ristoro, musica con DJ set, area bimbi con gonfiabili, spritz bar e special food.

Anche la corsa ha uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto al progetto “Ambulatorio dei bambini in Congo“.

È possibile iscriversi nei punti vendita indicati nella locandina (clicca qui) o direttamente il giorno della corsa.

L’evento si prolunga idealmente fino a settembre con l’11 edizione della “Run for Children” nel Parco delle Groane, in programma domenica 15 settembre.