Babbo Natale e la Befana vi aspettano alle Lucine di Leggiuno

Da giovedì 5 dicembre, il centro di Leggiuno (VA) si è trasformato in un meraviglioso villaggio incantato con il ritorno delle “Lucine di Natale”, un percorso fiabesco lungo circa un chilometro che rimarrà aperto fino al 6 gennaio.

Patrocinato dal Comune, l’evento ha inaugurato ufficialmente la stagione natalizia con un’esplosione di luci, installazioni artistiche e decorazioni che affascineranno grandi e piccini. Il tutto accompagnato da speciali incontri ed eventi per vivere in pieno la magia delle feste.

Inoltre, durante la manifestazione inaugurata nella giornata di sabato 7 dicembre, e per tutta la durata c’è la possibilità di fermarsi al banco gastronomico per una cioccolata o un vin brulé o fermarsi per gustare i piatti del banco gastronomico: dai pizzoccheri alle zuppe fumanti, oltre agli sfizi più golosi come la cioccolata calda e alle bevande calde come il vin brulé, per ristorarsi anche nelle giornate più fredde.

Gli eventi in programma

Incontra Babbo Natale

Dal 5 al 23 dicembre, i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e raccontargli i loro desideri natalizi. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale, tra sorrisi e fotografie con il simpatico vecchietto dalla lunga barba bianca.

Arriva la Befana

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la Befana farà il suo arrivo a Leggiuno, pronta a scattare foto e raccontare storie incantevoli. Un modo divertente per continuare a festeggiare l’atmosfera natalizia fino all’Epifania, quando la tradizione si fa ancora più speciale.

Concerto Gospel – Greensleeves Choir

Il 23 dicembre, alle ore 21:00, presso la Chiesa Parrocchiale di S. Stefano, si terrà un emozionante Concerto Gospel con il Greensleeves Gospel Choir, diretto dal maestro Fausto Caravati. Un evento da non perdere per chi vuole immergersi nella magia della musica natalizia, interpretata dal coro gospel di Leggiuno.

Coro dei Ragazzi dell’Oratorio

Un’incredibile serie di concerti con il Coro dei Ragazzi dell’Oratorio si terrà dal 5 al 6 gennaio. Ogni data del coro rappresenta un’opportunità di ascoltare il talento e l’entusiasmo dei giovani cantori, con performance che spaziano dal 5 dicembre fino al 6 gennaio, alle ore 17:00 o 18:00, in diverse giornate. Gli appuntamenti più rilevanti includono il 13, 20, 22, 26 dicembre e il 3, 5 e 6 gennaio.

Coro San Giovanni Battista di Caravate

Due appuntamenti con il Coro San Giovanni Battista di Caravate, il 28 dicembre e il 4 gennaio, alle ore 18:30. Un’occasione per ascoltare brani tradizionali e canti natalizi che arricchiranno l’offerta musicale del periodo festivo.

Concerto Gospel di Varese

Il 23 dicembre, alle 21:00, il Coro Gospel di Varese si esibirà in un concerto che promette di incantare il pubblico con la sua energia travolgente e le sue performance cariche di spiritualità.

Un Natale da vivere in musica, tradizione e magia

Le “Lucine di Natale” a Leggiuno offrono, quindi, una vasta scelta di eventi per grandi e piccini, dai concerti gospel ai cori tradizionali, senza dimenticare gli incontri con Babbo Natale e la Befana. Un programma ricco di iniziative che farà vivere la magia del Natale in tutte le sue sfumature, con un’atmosfera unica che unisce la comunità e i visitatori. Non perdere l’occasione di partecipare a questa grande festa di luci, suoni e tradizioni!

Come arrivare alle Lucine di Natale 2024

Per rendere i collegamenti ancora più semplici, i visitatori potranno usufruire di un nuovo parcheggio e di un servizio navetta gratuito, che sarà operativo tutti i giorni dalle 16:30 alle 22:30 e che quest’anno collegherà anche l’Eremo di Santa Caterina del Sasso con la manifestazione. Grazie a questa soluzione, sarà ancora più facile scoprire questi due luoghi magici in un’unica giornata.

Gli orari di apertura

Con soli due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre, le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni, da giovedì 5 dicembre a lunedì 6 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22.30).

L’ingresso

L’ingresso è solo su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili a un prezzo speciale online sul sito www.lucinedinatale.it. Anche quest’anno si rinnova la possibilità di acquistare il biglietto Open, che consente di organizzare la propria visita in totale libertà e senza la necessità di selezionare una data e una fascia oraria specifica al momento dell’acquisto.

Per aggiornamenti e informazioni:

Sito web: www.lucinedinatale.it

Pagina FB: @LucineDiNatale.it

Instagram: @lucinedinatale.it

TikTok: @lucinedinatale.it