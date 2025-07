Tragedia in montagna: escursionista 82enne della provincia di Varese precipita per 90 metri e muore sul colpo

Un grave infortunio in montagna si è verificato giovedì, poco dopo le 14, in territorio di Gorduno, nella zona di Cima Gaggio, a circa 2.100 metri di altitudine, nel Bellinzonese.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, per cause ancora da accertare, un escursionista 82enne, cittadino italiano residente in provincia di Varese, è precipitato nel vuoto per circa 90 metri, perdendo la vita.

Immediato l’intervento sul posto degli agenti della Polizia cantonale, del Soccorso Alpino Svizzero (SAS) e dei soccorritori di Air-Glaciers, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’inchiesta di polizia è attualmente in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.