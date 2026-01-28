Donna uccisa a Bellinzona nella notte, ferito un uomo, la polizia arresta un 24enne
Nonostante i tentativi di rianimazione una 46enne cittadina svizzera è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un 61enne è in ospedale. Un fermo da parte della Cantonale
La Polizia cantonale comunica che oggi, mercoledì 28 gennaio, poco prima delle 3.30 in un appartamento in via Mirasole a Bellinzona vi è stato un fatto di sangue.
Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno prestato le prime cure a due persone, una donna e un uomo.
Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, una 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato trasportato in ambulanza in ospedale e versa in gravi condizioni.
Una terza persona, un 24enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stata fermata. Quest’ultimo non ha riportato ferite. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto. L’inchiesta, come riporta la Rsi, l’mittente pubblica svizzera, è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Si tratterebbe di un accoltellamento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su «Ai ragazzi servono spazi, costruiamoli insieme», a Varese 400 persone sfidano il freddo alla Marcia per la pace
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.