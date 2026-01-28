Donna uccisa a Bellinzona nella notte, ferito un uomo, la polizia arresta un 24enne

La Polizia cantonale comunica che oggi, mercoledì 28 gennaio, poco prima delle 3.30 in un appartamento in via Mirasole a Bellinzona vi è stato un fatto di sangue.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno prestato le prime cure a due persone, una donna e un uomo.

Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna, una 46enne cittadina svizzera domiciliata nella regione, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, mentre un 61enne cittadino italiano residente nella regione è stato trasportato in ambulanza in ospedale e versa in gravi condizioni.

Una terza persona, un 24enne cittadino svizzero domiciliato nella regione, è stata fermata. Quest’ultimo non ha riportato ferite. Sono in corso accertamenti per stabilire cause e modalità di quanto avvenuto. L’inchiesta, come riporta la Rsi, l’mittente pubblica svizzera, è coordinata dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Si tratterebbe di un accoltellamento.