Oltre mezzo chilo di droga in casa: due arresti nel Bellinzonese
Sequestrati più di 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina. In manette un 23enne albanese e un 56enne svizzero
Importante operazione antidroga nel Bellinzonese. Il 17 febbraio 2026 il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno arrestato un 23enne cittadino albanese residente in Albania e un 56enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.
I due sono sospettati, con ruoli differenti, di essere coinvolti in una significativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti a clienti locali. Determinante è stata la perquisizione dell’appartamento del 56enne – dove il 23enne era ospitato – che ha consentito di sequestrare oltre 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina.
All’operazione hanno collaborato anche i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona.
Le ipotesi di reato, a vario titolo, comprendono l’infrazione aggravata – e subordinatamente semplice – e la contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre al riciclaggio di denaro e alla violazione della Legge federale sugli stranieri.
Le misure restrittive della libertà sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Francesco Enrico Speroni su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Giorgio Stucchi su Scuole Materne di Gallarate, scontro sulle rette e sulla “clausola aperta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.