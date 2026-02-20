Varese News

Oltre mezzo chilo di droga in casa: due arresti nel Bellinzonese

Sequestrati più di 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina. In manette un 23enne albanese e un 56enne svizzero

polizia cantonale

Importante operazione antidroga nel Bellinzonese. Il 17 febbraio 2026 il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno arrestato un 23enne cittadino albanese residente in Albania e un 56enne cittadino svizzero domiciliato nella regione.

I due sono sospettati, con ruoli differenti, di essere coinvolti in una significativa attività di spaccio di sostanze stupefacenti a clienti locali. Determinante è stata la perquisizione dell’appartamento del 56enne – dove il 23enne era ospitato – che ha consentito di sequestrare oltre 300 grammi di cocaina e circa 340 grammi di eroina.

All’operazione hanno collaborato anche i servizi antidroga della Polizia Città di Bellinzona.

Le ipotesi di reato, a vario titolo, comprendono l’infrazione aggravata – e subordinatamente semplice – e la contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, oltre al riciclaggio di denaro e alla violazione della Legge federale sugli stranieri.

Le misure restrittive della libertà sono state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.

Pubblicato il 20 Febbraio 2026
