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Incidente sulla lacuale a Varese, scontro tra un’auto e una moto

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 all’altezza della rotonda che conduce verso i Ronchi. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo

Generico 31 Aug 2026

Incidente tra un’auto e una moto questa mattinata, martedì 1 settembre a Varese, sulla strada lacuale, all’altezza della rotonda che porta ai Ronchi. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo.

L’allarme è scattato intorno alle 8.25. Sul posto la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto.  Per l’incidente è stata allertata anche la Polizia locale di Varese. Restano da chiarire l’esatta dinamica e le cause dello scontro.

L’incidente è avvenuto in un orario caratterizzato da un intenso traffico mattutino lungo le strade della città.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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