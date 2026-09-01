Incidente sulla lacuale a Varese, scontro tra un’auto e una moto
L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 all’altezza della rotonda che conduce verso i Ronchi. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo
Incidente tra un’auto e una moto questa mattinata, martedì 1 settembre a Varese, sulla strada lacuale, all’altezza della rotonda che porta ai Ronchi. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa in codice giallo.
L’allarme è scattato intorno alle 8.25. Sul posto la centrale operativa ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un’automedica. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’automobile e una moto. Per l’incidente è stata allertata anche la Polizia locale di Varese. Restano da chiarire l’esatta dinamica e le cause dello scontro.
L’incidente è avvenuto in un orario caratterizzato da un intenso traffico mattutino lungo le strade della città.
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