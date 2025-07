Protestano a Malpensa contro il rimpatrio di uno straniero irregolare, quattro donne denunciate

Nel pomeriggio di ieri, 11 giugno, il Questore di Varese Carlo Mazza, a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso quattro provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio della durata di 3 anni nei confronti di altrettante persone appartenenti all’area anarchica del milanese.

In particolare, la Digos della Questura, attraverso il monitoraggio di fonti aperte in collaborazione con la Digos di Milano, ha individuato alcuni post sui social network dove veniva pubblicizzata l’intenzione, da parte di gruppi di antagonisti, di effettuare una non meglio precisata azione di forza finalizzata a non far decollare un volo diretto a Casablanca, a bordo del quale vi sarebbe stato un cittadino straniero irregolare da rimpatriare.

In effetti, presso il salone partenze del T1, nei pressi di banchi del check-in del volo Royal Air Maroc, il personale Digos ha intercettato quattro donne, provenienti da circuiti anarchici milanesi, con al seguito centinaia di volantini nei quali vi erano frasi che istigavano i passeggeri di quel volo a boicottare la partenza attraverso forme di protesta finalizzate a non far decollare il volo sul quale si trovava lo straniero.

Alla luce di quanto riscontrato, le quattro donne sono state fermate e alle stesse sono stati notificati i provvedimenti che impediranno loro di ritornare nei Comuni di Ferno e Somma Lombardo per i prossimi tre anni. Le stesse verranno denunciate anche per istigazione a delinquere.