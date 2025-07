Scontro tra due auto sulla provinciale a Leggiuno: tre feriti lievi

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di martedì 1 luglio 2025 a Leggiuno, lungo la Strada Provinciale 69, in via Europa. Poco prima delle ore 23, due autovetture si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

A bordo dei veicoli viaggiavano tre persone: due uomini di 19 e 35 anni, e una donna di 21 anni. Fortunatamente, tutti hanno riportato solo lievi contusioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Allertata anche la Polizia Stradale per i rilievi.

Due ambulanze, una della Sos Travedona e una della Croce Rossa di Gavirate, hanno trasportato i feriti all’ospedale di Circolo di Varese. Le condizioni dei feriti non destano preoccupazioni.