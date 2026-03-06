A Leggiuno continua “Il mese della scienza”, ecco tutti gli appuntamenti

Dopo il primo incontro dedicato all’“Eclissi di sole: l’evento dell’anno”, tenuto il 26 febbraio all’Osservatorio Schiaparelli di Varese, prosegue a Leggiuno il programma de “Il mese della scienza”, la rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura insieme alla Biblioteca comunale “Maestro Maurizio Billeoni”.

Il ciclo di incontri continua con una serie di appuntamenti dedicati alla fisica, alla ricerca scientifica e alla divulgazione, con ospiti e ricercatori del Joint Research Centre (JRC) di Ispra. Tutti gli incontri si tengono alle 20.45 nella Sala Consiliare di Piazza Marconi 1 e sono a ingresso libero.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 12 marzo con l’incontro “Democrito vs Einstein: particelle elementari”, tenuto da Vassilis Zafrakopoulos, ricercatore del JRC di Ispra. La serata sarà dedicata al mondo delle particelle e all’evoluzione del pensiero scientifico che ha portato alla comprensione della struttura della materia.

La rassegna proseguirà sabato 15 marzo con un pomeriggio pensato per i più piccoli: “La scienza per bambini”, un laboratorio di esperimenti in programma alle 15. Per partecipare è richiesta l’iscrizione obbligatoria.

Gli incontri riprenderanno poi lunedì 17 marzo con “Nel cuore dell’atomo: energia e medicina”, conferenza di Riccardo Ferretti del JRC di Ispra, dedicata alle applicazioni dell’energia nucleare e alle sue implicazioni in ambito medico.

A chiudere la rassegna sarà l’appuntamento di mercoledì 26 marzo, “Pillole di radioattività”, con Stefano Tarantola, sempre del JRC di Ispra, che accompagnerà il pubblico in un percorso di divulgazione su uno dei fenomeni più affascinanti e complessi della fisica moderna.

Il ciclo di incontri si propone di avvicinare il pubblico alla scienza con un linguaggio accessibile, offrendo occasioni di approfondimento e dialogo con ricercatori e divulgatori.