Varese News

Tempo Libero

Leggiuno

A Leggiuno il concerto del coro Anemone

Uno speciale evento legato a musica d’arte e spiritualità in una delle cornici più suggestive del Verbano

L'Eremo di Santa Caterina del Sasso
Spettacoli

21 Marzo 2026

Nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, Concerto di Pasqua del Coro Anemone.

Domenica 22 marzo alle ore 16.00 nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno il Coro Anemone e il Gruppo Corale ANA Arnica di Laveno Mombello offriranno il tradizionale concerto di Pasqua.
Alle ore 18.00 Santa Messa in suffragio dei coristi defunti.
La partecipazione al concerto è gratuita.
L’accesso all’Eremo sarà al costo ridotto di 3 euro gentilmente concesso dalla Provincia di Varese.
Evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Leggiuno.
13 Marzo 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.