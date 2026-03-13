Leggiuno
A Leggiuno il concerto del coro Anemone
Uno speciale evento legato a musica d’arte e spiritualità in una delle cornici più suggestive del Verbano
21 Marzo 2026
Nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno, Concerto di Pasqua del Coro Anemone.
Domenica 22 marzo alle ore 16.00 nella splendida cornice dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno il Coro Anemone e il Gruppo Corale ANA Arnica di Laveno Mombello offriranno il tradizionale concerto di Pasqua.
Alle ore 18.00 Santa Messa in suffragio dei coristi defunti.
La partecipazione al concerto è gratuita.
L’accesso all’Eremo sarà al costo ridotto di 3 euro gentilmente concesso dalla Provincia di Varese.
Evento organizzato con il Patrocinio del Comune di Leggiuno.
13 Marzo 2026
