Preso il ladro di valigie di Malpensa. I carabinieri lo bloccano coi bagagli di un turista americano

Aveva appena rubato i bagagli ad un turista americano che stava lasciando la macchina presso l’autonoleggio al terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa ma è stato intercettato e arrestato mentre cercava di allontanarsi con le valigie della vittima.

Un 29enne algerino, regolare sul territorio, è stato arrestato con il trolley tra le mani ieri (giovedì) dai carabinieri della stazione di Malpensa grazie ad un intervento fulmineo. Il turista, infatti, è riuscito a chiamare tempestivamente e ad attivare le forze dell’ordine. In quel momento la gazzella coi militari a bordo è riuscita ad intervenire in velocità. Probabilmente il ladro era con un complice che, però, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Non è la prima volta che accadono furti di questo tipo da parte di ladri che ne approfittano del momento di distrazione dei viaggiatori mentre ritirano o riconsegnano l’auto a noleggio. La difficoltà di riuscire ad acciuffare i ladri sta tutta nella velocità della segnalazione e del successivo intervento.

Il giovane fermato dai carabinieri ieri risulta avere dei precedenti di polizia e risiede a Milano. Questa mattina è stato condotto davanti al giudice di Busto Arsizio per il processo con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ma il 29enne è stato subito liberato con la predisposizione dell’obbligo di firma.