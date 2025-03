A Lonate Pozzolo il ricordo del partigiano Domenico Lanceni

Domenica 30 marzo 2025 Lonate Pozzolo ricorda il sacrificio del partigiano Domenico Lanceni, ucciso il 27 marzo 1944.

“In occasione dell’81° Anniversario dell’eccidio, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) sezione di Lonate Pozzolo-Ferno, intende celebrare tale ricorrenza presso il cimitero di Lonate Pozzolo dove il Partigiano Domenico Lanceni è sepolto, in segno di riconoscimento per il suo estremo impegno antifascista e resistenziale”.

La commemorazione sarà a cura di Egidio Caroli.

Lanceni, 27enne nel 1944, era operaio alla fonderia Tovaglieri di Busto Arsizio e operava come militante della 102esima Brigata Garibaldi, nel difficile territorio della pianura dell’Alto Milanese, tra Gallarate, Busto, Legnano, zona ricca di strade e di presìdi militari, dunque particolarmente pericoloso.

Al di là della ricorrenza storica, viene richiamata la dimensione dell’attualità: “Questo evento capita quest’anno in occasione dell’80° della fine della seconda guerra mondiale conclusa il 25 aprile 1945 mettendo fine al ventennio fascista in Italia. Basta guerre, mai più fascismi! fu il motto che emerse con più forza allora dai Partigiani e diventò poi l’asse portante della Nuova Costituzione Repubblicana”.

“Sono vivamente invitati tutti i cittadini tonatesi, i sinceri democratici e antifascisti nei vari orientamenti culturali e ideali, per un segno di riconoscenza e per rinnovare l’impegno a non dimenticare”.