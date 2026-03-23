Per una settimana chiude durante la notte il ponte di Oleggio
Il collegamento tra Lombardia e Piemonte non sarà transitabile per ispezioni al manufatto ottocentesco
Chiude – solo di notte – per una settimana il Ponte di Oleggio tra Lomvardia e Piemonte: per consentire l’esecuzione delle ispezioni tecniche sul ponte sul Ticino, sulla statale 527 “Bustese”, è prevista la chiusura al transito dell’infrastruttura sia in direzione Oleggio che in direzione Lonate Pozzolo.
Per mitigare il più possibile i disagi alla circolazione, la limitazione sarà attiva esclusivamente in orario notturno nella fascia oraria 22:00 – 5:00 a partire da oggi, lunedì 23 marzo, fino a venerdì 27 marzo. Sarà data comunicazione in caso di completamento anticipato delle attività.
Durante la chiusura del ponte la viabilità sarà deviata sulla rete alternativa con indicazioni sul posto.
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