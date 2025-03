Francesco Carbone confermato alla guida dei Fratelli d’Italia di Lonate

Francesco Carbone confermato alla guida di Fratelli d’Italia a Lonate Pozzolo: il congresso si è svolto il 20 marzo al Bar Commercio.

Carbone è stato confermato per acclamazione “in un clima di entusiasmo e partecipazione”. Con lui conferma anche per il direttivo composto da Andrea Colombo, Mauro Andreoli, Linda Alessandra Bighetti e Lucrezia Resmini, “segno tangibile della fiducia e della compattezza del gruppo dirigente lonatese”.

“Oltre ad una rappresentanza istituzionale locale pressoché totale, il congresso ha registrato una cospicua partecipazione di amministratori provenienti da tutta la provincia di Varese. Un segnale forte e chiaro”, dicono dal partito. “Fratelli d’Italia continua a crescere, rafforzando il suo radicamento sui territori e consolidando una coalizione che funziona e governa con responsabilità”.

“Tra le presenze più significative, quella del Sindaco della vicina città di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli, e del consigliere provinciale Marco Colombo, che hanno testimoniato con la loro partecipazione l’unità d’intenti tra i diversi livelli istituzionali del centrodestra. A presiedere i lavori congressuali è stato il consigliere comunale di Busto Arsizio Francesco Attolini, mentre in sala era presente anche il Sindaco di Lonate Pozzolo, Elena Carraro, l’assessore Gennaro Portogallo, l’assessore Mario Volontè e i segretari locali quali Vincenzo Quagliata (FI), Armando Mantovani (LEGA) e Antonio Patera (UDC) confermando la coesione e la collaborazione che caratterizzano l’amministrazione locale lonatese. Nel pomeriggio, prima del congresso, Carbone ha ricevuto una gradita visita a sorpresa dall’Assessore Regionale alla Cultura Francesca Caruso. Impossibilitata a partecipare all’evento per un altro impegno istituzionale, l’Assessore ha voluto recarsi personalmente presso l’ufficio di Carbone per portargli un caloroso in bocca al lupo per la serata, gesto molto apprezzato dal presidente”

Nel suo intervento, Carbone ha sottolineato con convinzione l’importanza delle alleanze di centrodestra, vere forze politiche capaci di governare efficacemente, come dimostrano sia il Governo nazionale sia l’azione della Regione Lombardia. «Il centrodestra unito è la formula vincente – ha affermato – perché quando si lavora con serietà, concretezza e spirito di squadra, i cittadini se ne accorgono, e i risultati arrivano».

Il Congresso di Lonate Pozzolo ha così lanciato un messaggio politico chiaro: il centrodestra unito non è solo uno slogan, ma una realtà operativa, credibile e radicata. Un modello politico che funziona, e che a Lonate c’è la volontà di mantenere saldo e proiettato verso il futuro.